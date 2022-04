El mundo del fútbol se encuentra ante uno de los hechos más surrealistas de los últimos tiempos. Manuel Rodríguez Luque, conocido popularmente como 'Manolón', ha denunciado a Borja Iglesias por utilizar una bandera con una de sus famosas frases durante la celebración de su equipo por la Copa del Rey conquistada el pasado fin de semana ante el Valencia.

El aficionado y comentarista del Sevilla FC en 'Radio Sevilla' se ampara en los derechos que le confiere como autor de la expresión la Ley de Propiedad Intelectual. La frase que mencionó el sevillista justamente después de que el Betis eliminara al eterno rival en los octavos de final, y que fue utilizada por el delantero verdiblanco de forma irónica, es: "Y er Panda, ¿er Panda cuántos goles lleva?".

'Manolón' no permite a Borja Iglesias utilizar dicha frase "para ningún fin" y le exige "evitar dicha utilización". "De lo contrario, he dado instrucciones a mis letrados para que, ante esa utilización contraria a Derecho, ejerzan las acciones legales que corresponden, contra usted y contra cualquiera que utilice mi expresión sin autorización expresa, con la que por supuesto no cuenta", se puede leer en el requerimiento.

Esta advertencia legal despertó las risas entre los futbolistas de la plantilla del Betis, principalmente del propio Borja Iglesias y del guardameta suplente Joel Robles. Así lo han mostrado públicamente a través de sus redes sociales: "No dejan de sorprender".