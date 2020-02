La 'Major League Soccer' cuenta este año con un nuevo atractivo, el equipo de David Beckham, quien fue jugador del Manchester United y del Real Madrid, y que ahora está ilusionado con este reto como dueño de un equipo, el Inter de Miami.

Una plantilla que empieza a tomar forma con jugadores como Matías Pellegrini, Julián Carranza o Luis Robles. Pero existen muchos rumores de que el ex del Real Madrid en el futuro desearía poder tener entre sus jugadores a algún crack, como Leo Messi o Cristiano Ronaldo. Ahora lo ha confirmado.

Beckham estuvo en el programa de Jimmy Fallon, el 'Tonight Show', donde no pudo resistirse a preguntarle abiertamente si de verdad se planteaba poder fichar a dos leyendas del fútbol como ellos.

"Hay grandes oportunidades en Miami y he contactado con muchos jugadores distintos con posibilidades de llegar al equipo. Como cualquier otro dueño, quieres a los mejores jugadores. Y si tenemos la oportunidad de traer a futbolista como Cristiano o Leo Messi... Tengo una enorme admiración por ambos como deportistas. Si podemos traerlos, entonces genial", confesó Beckham sin querer entrar en detalles.

Lo que sí tiene claro es que, venga quien venga, tendrá que adaptarse a la filosofía del club y no estar por encima de nadie simplemente por ser uno de los mejores jugadores del mundo: "Una de las cosas que siempre me enseñó Sir Alex Ferguson, mi entrenador en el Manchester United, es que quien quieras que traigas, tiene que ajustarse correctamente para el club. No se trata de traer el nombre más grande, la mayor personalidad o el mejor jugador. Se trata de traer al jugador que mejor encaje con el resto. Pero como digo, si queremos traer a esos jugadores, tenemos una gran oportunidad".

El próximo 14 de marzo, el Inter de Miami debutará frente a los Ángeles Galaxy en Fort Lauderdale, un estadio provisional mientras construye en Miami el que será el oficial.