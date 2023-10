El Fútbol Club Barcelona se impuso el pasado domingo al Athletic Club de Bilbao con un sorprendente gol en los últimos minutos del debutante Marc Guiu.

Con este resultado el conjunto blaugrana aprovecha el pinchazo del Real Madrid en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla para ponerse a un punto de los blancos en la semana del primer 'Clásico' de la temporada.

Tras el encuentro ante el Bilbao, Xavi Hernández habló sobre la polémica arbitral que rodea toda la liga española y lanzó un dardo al Real Madrid.

"No tenemos que condicionar. No es lícito condicionar a nadie y no me gusta que se condicione la Comité Técnico de Árbitros. Todo defendemos lo nuestro, pero hay que dejarles trabajar. Creo en la honestidad de los árbitros", explicó el entrenador.

No lo citó de manera directa pero todo apunta a que Xavi hacia a referencia a los vídeos publicados por 'Real Madrid TV' hace días en los que se cuestionaban las actuaciones arbitrales.

Con estas declaraciones, el entrenador azulgrana 'enciende' sutilmente el Clásico del sábado, el primero de la temporada, que decidirá, con permiso del Girona, si el Barça asalta la cabeza de tabla o, de lo contrario, el Madrid mantiene el liderato.