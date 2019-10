El Atlético ha sumado otro puntito más con un empate sin goles en esta Liga, al igual que sucedió ante el Real Madrid. Y de la misma forma, ha sido en un insípido encuentro contra el Real Valladolid. Saúl Ñíguez, una de las voces autorizadas del club, ha lanzado un mensaje que bien puede ser un dardo...

"Siempre vamos remando. Debemos darnos cuenta de que tenemos que ir a por los partidos desde el primer minuto. En la primera parte no hemos entrado como debíamos. Las sensaciones no son positivas", comenta.

Saúl va más allá: "Aunque en nuestra cabeza está el querer luego en el campo no se ejecuta. Tenemos que mirar ese error que hemos tenido ya en varios partidos".

"No creo que sea falta de intensidad. En las disputas están bien pero la segunda jugada es para ellos. Estamos más separados, no tan juntos y no ganamos esos balones...", comenta el ilicitano.