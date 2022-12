Marruecos es, sin duda, la selección más sólida y consistente del presente Mundial de Qatar. El combinado africano tan solo ha recibido un tanto en cinco partidos y fue en propia puerta, logrando dejar por el camino a equipos como España o Portugal.

Es semifinales espera la campeona, Francia, pero Marruecos es consciente de que debe ser fiel al estilo defensivo que le ha traído hasta aquí.

Sobre ello ha hablado el técnico, Walid Regragui, en la rueda de prensa previa a la eliminatoria, aprovechando para dejar un 'palito' al estilo de la Selección de Luis Enrique.

"Lo haremos como sabemos. ¡Cómo os hace soñar tanto la posesión! ¿Un 70% de posesión para tirar dos veces a puerta? Le voy a decir a Infantino que dé un punto a los equipos que superen el 60% de posesión", ha arrancado.

"Estamos aquí para ganar, no para tener la posesión. Si nos la dan pues bien, ya veremos y haremos lo que sea para que no nos ganen. No creo que nos dejen la posesión", ha añadido el entrenador, que también tiene nacionalidd francesa.

A su vez, ha mencionado que para tejer ese estilo de juego, hay que tener costureros a la altura: "El City tiene el 70%, pero han visto los jugadores que tiene... Con de Bruyne y Bernardo Silva vas a tener el balón. Se habla del tiki taka, cuando tienes a jugadores que pueden está bien".

"Ya sé que los europeos critican nuestro juego. Tenemos ganar por África, por los países que están evolucionando. No hay un solo estilo. Mira Francia contra Inglaterra, menos posesión pero ganaron. Son los mejores", ha añadido.

"Todo puede pasar, confiamos, queremos poner a África en el lo más alto. Todos los pronósticos están en contra. No hay fatiga, estamos locos, pues estamos locos. No puedes tener cansancio en una semifinal de la Copa del Mundo", ha zanjado.