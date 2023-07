A Kylian Mbappé se le ha relacionado con muchos equipos desde que se quedara fuera de la gira del Paris Saint-Germain y el club parisino le pusiera a la venta. Uno de ellos ha sido el Liverpool de la Premier League. Pero su entrenador, Jurgen Klopp, directamente no se lo cree.

Durante la pretemporada del Liverpool se ha tomado a risa estos rumores. "Nos da la risa", ha respondido directamente a 'Sky Sports' el preparador alemán.

"No me gustaría fastidiar la historia, pero según sé, no hay nada. Quizá alguien quiera sorprenderme, pero sería la primera vez en ocho años", ha comentado Klopp, entrenador del cuadro inglés.

"Puedo decir que creo que es un futbolista realmente bueno, pero las condiciones financieras no nos vienen nada bien", ha expresado.

El galo sólo quiere ir al Real Madrid. Ha rechazado una oferta estratosférica procedente de Arabia Saudí y espera la aparición en escena del cuadro blanco, ahora de pretemporada en Estados Unidos.

Este 31 de julio Kylian recibirá parte de la prima de fidelidad que firmó con el PSG. Se viene semanas claves con respecto a su futuro. ¿Sin jugar en París o siendo la figura del Madrid?