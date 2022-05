Quique Sánchez Flores ha sido uno de los principales artífices de la salvación del Getafe. Sin entrenar desde diciembre de 2019 después de que el Watford inglés rescindiese su contrato, el madrileño cogió las riendas del conjunto azulón en octubre de 2021.

Hasta entonces, el cuadro de la capital apenas sumaba un punto en las ocho primeras jornadas, encadenando siete derrotas en las siete primeras citas.

Sánchez Flores relevó a Míchel, un clásico del banquillo del Coliseum, que pareció pasar al ostracismo... hasta que Ángel Torres, presidente del Getafe, le ha vuelto a situar en el foco.

En la cena de final de temporada, el dirigente señaló directamente al técnico y lo tachó de "mal entrenador": "No había duda que había una buena plantilla y un mal entrenador... Corregimos, porque el único culpable fui yo, de equivocarme en el fichaje, reforzamos en enero y el equipo tiene más puntos que la temporada pasada".

Unas declaraciones duras a las que Míchel no dudó en responder minutos después en 'Cope': "Hay una parte de mí que se ha sorprendido, pero en realidad tampoco me sorprende porque, aunque es un magnífico presidente, cuando tiene un 'micro' delante se lía".

El madrileño saca pecho por las repetidas ofertas que ha recibido de Ángel Torres: "Esas palabras me han parecido feas, innecesarias e incongruentes, porque me sorprende que diga que soy mal entrenador cuando me ha fichado tres veces, una lo intentó y dos me contrató. A mí, la plantilla sí me gustaba, pero ficha a cinco jugadores en diciembre".

Sobre la carta con la que le comunicaron su despido, Míchel apunta a injerencias externas al presidente: "No era acorde a lo que se me achacaba, que era falta de aptitud y de actitud. Lo de falta de actitud no lo consiento. Me dejaron ver como que me habían advertido que llegaba tarde a entrenar... No sé, creo que al presidente no se lo han debido de contar bien".

Al final, ganó el litigio sobre su despido: "No lo considero una victoria. Acepté una cantidad que, en caso de que el equipo no se salvase en Primera, no cobraría. No les he puesto ningún problema, incluso les ofrecí un calendario de pagos para que me paguen cuando lo consideren oportuno".