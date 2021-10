El Atlético de Madrid-Liverpool tuvo de todo; ambiente de gala, goles por doquier, un penalti, una roja... e incluso polémica desde los banquillos.

El encuentro ya venía caliente por las declaraciones de Jürgen Klopp en rueda de prensa sobre el estilo de juego de los de Diego Pablo Simeone, pero un detalle al final del encuentro parece haber desatado las críticas hacia el técnico colchonero.

Realmente es algo que siempre hace el argentino gane o pierda, pero desde Inglaterra se vio como un desplante a Klopp. Una vez finalizado el encuentro, Simeone enfiló corriendo el túnel de vestuarios mientras el alemán se dirigía al banquillo rojiblanco para saludar al técnico, quedándose este con la mano tendida.

En 'BT Sport' los exfutbolistas ingleses Joleon Lescott y Peter Crouch se mostraron muy contundentes con la actitud del 'Cholo', llegando a tacharle de "mezquino" y "cobarde".

"Creo que es mezquino, no parecía sobrepasado por los comentarios de Jürgen Klopp antes del partido, pero no estrecharle la mano para irse corriendo al túnel es bastante cobarde, en mi opinión", señaló Lescott, exjugador del Manchester City.

"Debes respetar a Klopp como entrenador, Simeone. Durante el partido animando a la grada, levantando a los jugadores, lo entiendo. Pero no dar la mano al final, pienso que le deja en mal lugar", replicó el mítico exdelantero del Liverpool.

Por su parte, Simeone se explicó en rueda de prensa: "Yo siempre no saludo después del partido, porque no me gusta. No es saludable ni para el que gana ni para el que pierde. Yo lo pienso de esa manera. Pero ahora cuando lo vea lo saludo sin problema".

Klopp fue más allá y se mostró muy duro con el periodista que le preguntó por la polémica, asegurando que no estaba enfadado: "Quise chocar su mano, él no quiso en ese momento. Lo entiendo, estaba corriendo hacia dentro del vestuario. Es una persona emocional. Yo también. Tú no eres buena persona porque estás intentando hacer una noticia de ello. Has dicho que estaba enfadado y no lo estaba, ahora sí por tu pregunta".