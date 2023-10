Las futbolistas españolas, que se proclamaron campeonas del mundo este verano por primera vez en su historia, llevaban meses reclamando cambios en la selección. De ahí la renuncia de hasta quince jugadoras, con algunas de las mejoras del mundo a la cabeza.

Y ahora Mariona Caldentey ha hablado abiertamente de lo que ocurría con Jorge Vilda, ahora al frente de la selección de Marruecos tras su salida de la Federación. Asegura que no preparaban los partidos "de manera suficiente".

Así lo ha dicho en una entrevista a 'Catalunya Radio': "Es verdad que nosotras teníamos la sensación de que no preparábamos lo suficiente los partidos, que tácticamente no teníamos los recursos que tendríamos que tener y aun así ganamos".

"Somos un grupo de jugadoras que llevamos mucho tiempo juntas compitiendo al más alto nivel y al final vas ganando", reflexiona la futbolista del FC Barcelona.

Reconoce que no lo pasaron bien durante el mundial, donde había un ambiente enrarecido por todo lo que había ocurrido en el pasado: "No fueron semanas fáciles en Nueva Zelanda, no era una concentración normal...".

"No era la situación ideal para ganar un Mundial. El fútbol es muy caprichoso: en la Eurocopa teníamos mejor equipo, mejores jugadoras, y nos quedamos fuera antes. Al Mundial tuvimos la suerte que se tiene que tener, contra Holanda, Suecia... los detalles", dice Mariona.

La selección española se proclamó campeona del mundo en Australia y Nueva Zelanda. Y todo ello a pesar de esas carencias tácticas que denuncia Mariona, futbolista del Barça desde hace casi una década.

Tras el mundial y el 'caso Rubiales', con Vilda aplaudiendo al entonces presidente en aquella bochornosa asamblea, la RFEF decidió prescindir del seleccionador y colocar a Montse Tomé en el cargo. Y para esta última convocatoria regresa Jenni Hermoso.