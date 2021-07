Cosas del directo y cosas de Cristóbal Soria. El colaborador sevillano de 'El Chiringuito' sufrió un fuerte tirón en pleno programa y necesitó la asistencia de Jaime Astrain.

"Tírame de la punta, por favor", exclamó Soria con visibles gestos de dolor en su rostro.

"Me he hecho esta tarde 21 kilómetros y no he estirado como debería", añadió, acusando la fatiga física como origen del problema.

Afortunadamente, a la vera de Cristóbal se encontraba Jaime Astrain, que rápidamente 'socorrió' al sevillano para que el calambre no fuera a más.