Emocionado, con lágrimas en los ojos y sin apenas poder articular palabra, Cristóbal Soria rompió a llorar en directo en 'El Chiringuito' tras salir junto a Leo Messi al balcón del hotel de la selección argentina para saludar a los miles de fans que se congregaron para festejar el 37 cumpleaños del rosarino.

"Creo que la espera ha merecido la pena", aseguró el colaborador del programa, que desveló lo que le dijeron los jugadores de la albiceleste.

"Querían que me quedara mañana al partido. Pedrerol, si tú me lo permites, me han pedido que venga a la final si llegan", señaló.

Sobre su encuentro con el '10', Soria desveló su conversación: "Hemos hablado de sentimientos, de corazón. Me ha dado las gracias él a mí. Y se las he dado yo a él".

"Ha sido uno de los grandes momentos de 'El Chiringuito'", aseguró Josep Pedrerol desde plató. Sin duda, este momento ya es historia de la televisión.