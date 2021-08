Cristiano Ronaldo ha sido suplente en el partido que la Juventus ha jugado ante el Udiense. El luso, que no tiene problemas físicos de ningún tipo, no fue de los once elegidos por Allegri para la disputa del encuentro, de la primera jornada de la Serie A.

Hacía 16 años, desde la temporada 2005, que Cristiano Ronaldo no se perdía, salvo por algún tipo de lesión, el partido inaugural de un campeonato. Por tanto, los rumores sobre su posible salida no se han hecho esperar.

Según cuentan en 'Sky Sport', la decisión del portugués de no jugar ha sido suya, algo que podría abrir la vía a una posible marcha de Turín.

Eso lo han descartado tanto Allegri, su entrenador, como Pavel Nedved: "Lo hemos decidido con él, pero se quedará al cien por cien".

Habrá que ver qué pasa con su futuro, y también con el de Mbappé. El francés puede no seguir en el PSG este mismo verano, lo que abriría la opción para Cristiano de ir a París... y de coincidir con Messi.

