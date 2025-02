Cristiano Ronaldo desvela a Edu Aguirre qué le impulsa a seguir jugando... y ganando: "Todavía puedo marcar la diferencia"

Cristiano Ronaldo tiene una más que exitosa carrera deportiva a sus espaldas. Desde los títulos colectivos, con cinco Champions League y una Eurocopa con Portugal, a unos méritos colectivos que le han llevado a conquistar cinco Balones de Oro y ser el jugador más letal en el área con récord de goles en la historia del fútbol. Sin embargo, ahí sigue.

Sigue jugando. Y sigue ganando. Y con ganas, como le cuenta a Edu Aguirre: "La historia ya está escrita. No es por eso. Podría dejar el fútbol y no me arrepentiría, pero sería una pena. Sigo estando muy bien. Puedo seguir marcando la diferencia".

"Estoy en una fase de mi vida en la que vivo el presente. No puedo pensar a largo plazo, no tengo tiempo. Pienso semana a semana, todo con tranquilidad... Disfrutando del fútbol a diario", ha afirmado.