Zlatan Ibrahimovic aconsejó a Kylian Mbappé que dejara el Paris Saint-Germain y se marchara al Real Madrid. Así lo ha confesado en una entrevista a 'Corriere della Sera', donde ha hablado del jugador francés, que termina contrato el 30 de junio.

"Es verdad que le aconsejé marcharse del club. Mbappé necesita un entorno más estructurado, como el del Real Madrid. Pero luego le dije al presidente del PSG que no lo vendiera", dice.

El club parisino decidió no vender a Mbappé el pasado verano a pesar de las suculentas ofertas por parte del Real Madrid que fueron contadas en exclusiva por Josep Pedrerol.

El galo es libre de negociar a partir del 1 de enero, por lo que sólo quedan 31 días para una posible negociación entre el Real Madrid y Mbappé.

Ibra y su relación con Guardiola

El sueco coincidió con Pep Guardiola en 2010 en el FC Barcelona y su relación no fue buena. "Guardiola nunca me entendió. Quería programar todo lo que yo tenía que hacer", cuenta el sueco.

"Quería hacer jugadas de instinto, pero luego pensaba en lo que quería él y cambiaba. De esa manera, pensaba demasiado", afirmó Ibrahimovic. A él no les gustan los jugadores con carácter. Yo me había convertido en un problema y como él no podía resolverlo, lo resolví yo, yéndome", detalla.