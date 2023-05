Lo vivido el sábado en La Cartuja durante la final de la Copa del Rey con Vinicius es solo un episodio más de la 'serie' que se viene viendo con el brasileño en cada partido desde hace meses.

Al extremo le abuchean, responde, protesta, responde... y las críticas siempre van a más.

Durante 'El Chiringuito', analizando estas tensas situaciones, Javi Balboa se puso en su lugar y explicó qué haría él.

"Es un tema complicado para mí, no me siento cómodo. Creo que él no actúa bien y no se le hace bien diciendo que hace lo correcto", arrancó.

"Si a mi en un campo de fútbol uno me dice 'negro de mierda' y respondo, a la siguiente me lo dirán 10. Si tú le das bola, a la siguiente te lo dirán más", añadió.