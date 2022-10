Tras la dolorosa eliminación del Atlético de la Champions Simeone vuelve a acaparar los debates entre la afición colchonera. Entre los que creen que todo lo que le ha dado al club le convierte en intocable y los que llevan tiempo pensando que el ciclo se está agotando y que el Atlético debe jugar un fútbol diferente. Para ayudar a unos y otros, conviene retroceder 11 años en el tiempo.

¿Quieres saber más? Son 1 min.

El contexto. 27 de diciembre de 2011, Simeone es presentado como nuevo entrenador del Atlético de Madrid. Es el sustituto de Gregorio Manzano, que está firmando unos números paupérrimos.

El Atlético es undécimo en Liga. Un posición que tiene desencantada a la afición de un equipo que no sabe lo que es ganar a domicilio, con un empate y seis derrotas fuera de casa.

Acababa de ser eliminado en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey por el Albacete, un equipo que entonces militaba en la 2ªB. El reto de remontar el 2-1 en contra de la ida terminó con derrota también en el Calderón (0-1).

La Europa League es la única competición en la que el Atlético firma un camino impoluto, clasificado como primero de su grupo. Acabaría ganando la competición con el Cholo.

¿Por qué es importante? Para entender la trascendencia histórica de Simeone en el Atlético basta con partir el siglo XXI en dos etapas, los 11 años antes del Cholo y los 11 años con él en el banquillo.

El Atlético arrancó el siglo estando dos años en Segunda División. Después llegaron nueve años en Primera, en las que solo logró clasificarse para Champions en dos ocasiones. Con Simeone, pleno absoluto, siempre ha metido al equipo en la máxima competición europea.

12 entrenadores pasaron por el banquillo colchonero del año 2000 al 2011. Javier Aguirre, con tres temporadas, fue el más longevo en ese periodo.

Para nota. Si algo mide a los entrenadores en un equipo grande son los títulos. Y es aquí donde el Cholo ha logrado que el Atlético de el gran salto, llegando a pelear de tú a tú con Barça y Madrid.

Simeone ha ganado ocho títulos en las 11 temporadas que lleva entrenando al Atlético. En los 11 anteriores, la vitrina sólo se llenó con una Europa League, con Quique Sánchez Flores en el banquillo.

Los trofeos de Simeone: dos ligas, dos Europa League, una copa del Rey, dos Supercopas de España y una Supercopa de Europa. Sin olvidar la clasificación para dos finales de Champions, algo que solo había ocurrido una vez en su historia.

Simeone ganó la Liga en 2014 y en 2021, dos ligas en ocho años. Las mismas que se ganaron en los 37 años anteriores.

¿Aún quieres saber más? El técnico argentino se convirtió en el primer entrenador rojiblanco en ganar tres veces consecutivas al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. En la final de copa del Rey de 2013 acabó con la racha de 14 años sin ganar al gran rival de la capital.

¿Qué están diciendo? Mientras que parte de la afición empieza a cuestionarle, el Cholo avisa: "Soy muy cabeza dura e insistiré para conseguir la Champions que me falta". Eso es lo que dijo Simeone tras caer eliminado el pasado miércoles de la Champions. Y esta misma mañana ha sido así de tajante: "No me importa lo que piensen de mí, sé lo que doy y cómo me entrego". De momento tiene firmado que se seguirá entregando con el Atlético hasta junio de 2024.