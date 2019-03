¿Cómo consiguieron los ultras rusos meter bengalas a Anoeta?

Sin entender cómo pudieron introducir no sólo bengalas al campo, sino baterías de fuegos artificiales. "Este producto es para utilizarlo al aire libre que no haya arboleda, no haya tendido eléctrico", relatan.

Requisitos imprescindibles para poder usarlas a los que hay que sumar además la distancia de seguridad recomendada. Tiene una separación de 8 metros el disparador la persona que lo va a utilizar y de 15 metros el público y siempre al aire libre.

La Real Sociedad y la UEFA, bajo lupa

Algo que no se cumplió en ningún momento, porque lanzaron bengalas desde la grada y rodeados de personas. Y eso a pesar de los registros.

Una responsabilidad que según establece la ley del deporte española recae tanto en la Real Sociedad y como en la UEFA al ser los organizadores del evento.