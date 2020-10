Con la temporada ya arrancada en Inglaterra, los equipos debían presentar sus listas de 25 jugadores para disputar la competición durante la presente campaña.

Una vez hecha públicas las inscripciones, se ha levantado mucha polémica en las islas por los casos de dos hombres: Petr Cech y Mesut Özil.

Lo paradójico es que, el primero, que se encuentra retirado desde junio de 2019 y que actualmente ocupa el cargo de entrenador de porteros del club, ha sido incluido en la lista por Frank Lampard como medida previsora en caso de que sus dos porteros, Kepa Arrizabalaga o Edouard Mendy, no pudiesen jugar, mientras que la tesitura del segundo es bien distinta ya que continúa en activo.

El Chelsea ha señalado que la inscripción de Cech se trata de una opción "como portero de emergencia debido a las condiciones sin precedentes causadas por la crisis de COVID-19, y ocupa un puesto de jugador sin contrato".

Sucedió un caso similar al del checo hace un par de semanas en la selección de Ucrania. Andriy Shevchenko, entrenador nacional, convocó a su entrenador de porteros, también exguardameta, para los compromisos internacionales del combinado en caso de que sus porteros no se encontrasen en condiciones óptimas dada la situación sanitaria existente.

En el caso de Özil, el alemán no cuenta en absoluto para Mikel Arteta. El exfutbolista del Real Madrid no juega con el Arsenal desde el pasado mes de marzo, no habiendo sido incluido por el técnico donostiarra en ninguna convocatoria de la presente campaña y quedándose también fuera de la lista 'gunner' para la Europa League.

Los caprichos del deporte han hecho que Cech, de 38 años, que se retiró para firmar por el Guildford Phoenix, equipo de hockey hielo de la cuarta división inglesa, tenga la oportunidad de volver a vestirse de corto, mientras que Özil, que le resta un año de contrato en el Emirates, solo podrá jugar con el equipo sub-23 del Arsenal.