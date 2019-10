El jugador español del AS Mónaco Cesc Fábregas define como "una injusticia" la sentencia del 'procés' y, consternado por las imágenes de estos días en Cataluña, apuesta por el diálogo como solución al conflicto y a los disturbios.

"Es una lástima, me duele ve a mi tierra así. Todo el mundo sabe que he nacido allí y es muy doloroso ver a mi gente sufrir. Ojalá todo se pueda resolver pronto porque ha habido una injusticia muy grande y sólo pedimos sentarnos a hablar, que es lo que hacen las personas. Discutir las cosas que estamos a favor y las que no. No es tan difícil", dijo Cesc.

"Poder sentarse y escuchar, es lo único que se pide. No pedimos grandísimas cosas. A partir de ahí todo iría muchísimo mejor. El diálogo cura muchísimas cosas", añadió el futbolista catalán en la rueda de prensa que ofreció este viernes.

Por último, Cesc Fábregas respondió sobre el aplazamiento del Clásico: "Los dos clubes deben buscar una fecha, vamos a ver, esto tampoco está bien que afecte al fútbol. Parece que deporte y política no están unidos, pero siempre tienen que entrar. Ojalá se pueda jugar este espectáculo que es lo que todos queremos", concluyó.