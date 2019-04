Caparrós agradece el apoyo recibido tras anunciar que tiene leucemia: "En esta vida todas las victorias se consiguen luchando"

El técnico del Sevilla, Joaquín Caparrós, expresó su agradecimiento por el apoyo que ha recibido desde que el domingo, tras el triunfo de su equipo en Valladolid (0-2), anunció que padece una leucemia crónica, y afirmó que "en esta vida todas las victorias se consiguen luchando".

Quiero agradecer las innumerables muestras de cariño que estoy recibiendo. En esta vida todas las victorias se consiguen luchando. pic.twitter.com/Q3lBF98LN9 — Joaquín Caparrós (@JoaquinCaparros) 8 de abril de 2019

"Quiero agradecer las innumerables muestras de cariño que estoy recibiendo. En esta vida todas las victorias se consiguen luchando", publicó en su cuenta de Twitter Caparrós, a quien la leucemia crónica que se le diagnosticó hace unas semanas no le impedirá seguir ejerciendo su trabajo con normalidad.

El entrenador de Utrera (Sevilla),de 63 años y que ha recibido numerosos mensajes de ánimo del mundo del fútbol y del deporte español, acompaña su escrito con la imagen de un corazón rojo y sobreimpresionado en blanco su primer apellido: "Caparrós".

El preparador sevillano anunció su enfermedad en la sala de prensa del estadio José Zorrilla, acompañado por el presidente del Sevilla, José Castro, y su director deportivo, Ramón Rodríguez 'Monchi'.

"Sabéis que me hierve la sangre roja, pero ha habido un pique entre la sangre blanca y la roja y me han dicho que tengo una leucemia crónica. No me impide ejercer mi profesión y estoy haciendo mi vida normal a diario. No tengo ningún tipo de tratamiento, que se quede todo el mundo tranquilo. Me han cogido a tiempo, estoy feliz y voy a dar aún mucha guerra", dijo.

