Joaquín Caparrós anuncia que tiene leucemia crónica: "Puedo hacer vida normal"

Joaquín Caparrós anunció que tiene leucemia crónica. El técnico del Sevilla explicó su situación tras el partido de Liga ante el Valladolid: "Sabéis que me hierve la sangre roja y la blanca se ha picado para equilibrar. No tengo ningún tratamiento, pero no me impide ejercer mi profesión. Puedo hacer vida normal".

"Agradezco la oportunidad que me ha dado el Sevilla y no voy a volver a hablar del tema", añadió Caparrós.

El técnico utrerano, que cumple su cuarto partido en el Sevilla tras la destitución de Pablo Machín, también señaló que se le ha diagnosticado esta enfermedad pero que se le ha detectado a tiempo y que ha querido anunciarlo para evitar "más comentarios".

Caparrós resaltó que se le nota "en la cara" que está "feliz" y que quiere "transmitir" a todos los que les quieren que va a "dar mucha guerra".