La Real Federación Española de Fútbol calentó la noche de este viernes tras emitir un comunicado en el que le trasladaba a LaLiga, Consejo Superior de Deportes, Fuenlabrada, Deportivo de la Coruña y Numancia, su propuesta de completar una Segunda División de 24 equipos de cara a la próxima temporada.

Este escrito salió a la luz después de que el Comité de Competición desestimara la cautelar del juez tras no apreciar la "existencia de indicios suficientes", por lo que el partido que debió enfrentar al Fuenla contra el Dépor no se da por cancelado ni perdido para los madrileños.

Las reacciones al comunicado de la RFEF no se hicieron esperar, y cabe analizar posición a posición de los distintos clubes ante este entuerto.

Zaragoza (3º)

La lógica empuja a pensar que, de no disputarse finalmente los playoff de ascenso a Primera División, el cuadro maño sería el tercer equipo que subiría a la máxima categoría del fútbol español junto a Cádiz y Huesca.

Su presidente, Christian Lapetra, afirmó en 'El Larguero' que los organismo competentes no previeron que pudiera darse esta situación: "Necesitamos tener la seguridad de hacia dónde vamos. No existía un plan B para un contagio en un equipo, esa es la sensación que tenemos. Si queremos ser la mejor liga del mundo, tenemos que serlo también en estas cosas. Esto debía estar resuelto de antemano. Hoy por hoy, el Zaragoza es tercero. Eso tiene que tener un peso. No sé si es que el Zaragoza ascienda por ser tercero. Pero necesitamos tener la seguridad de que las decisiones van a ser las más justas para todos los implicados".

Elche (6º)

El conjunto ilicitano, también en un comunicado, señaló que su plantilla continúa entrenando a la espera de poder disputar un playoff que aún carece de fecha fija tras la sucesión de positivos en Fuenlabrada, Zaragoza y Almería.

El club cree que son los "grandes perjudicados a nivel deportivo" al estar encuadrados en puestos de promoción y no saber siquiera si se disputará esta fase final.

Rayo Vallecano (7º)

Su presidente, Raúl Martín Presa, explicó a 'EFE' que confían en la propuesta de la RFEF para que haya una categoría de plata de 24 equipos "por equidad jurídica".

El mandatario madrileño instó a que se programe "una promoción de seis clubes", en la que tanto Rayo como Fuenla tengan derecho a ganarse sobre el terreno de juego el billete a Primera División.

Fuenlabrada (8º)

Tras el 'no' de Competición a dar por perdido el partido del Fuenlabrada en Coruña, el cuadro madrileño reflejó en un comunicado que están "preparados para disputar el encuentro" cuando se les indique.

Los azules se negaron a la propuesta de la RFEF, que dejaba fuera del playoff al Fuenla, y confían en apurar sus opciones para disputar una histórica promoción que se jugaban en la última jornada de Liga, pero que una hecatombe de positivos por coronavirus boicoteó.

Numancia (19º)

Moisés Israel, presidente del Numancia, no dudó en apuntar en 'El Partidazo' que lo más justo es una próxima Liga de 24 equipos ya que ni el conjunto soriano ni el gallego disputaron en igualdad de condiciones sus partidos, y, por ende, consideran que se vulneraron los principios de integridad.

"La propuesta de la Federación viene a hacer justicia. Han pasado dos semanas desde que se disputó la jornada 42 vulnerando todos los principios de integridad. La Federación y la Liga son las que tienen que tomar esta decisión. Tenemos el primer paso y nos falta el segundo. Espero que la Liga entienda que una Liga de 24 no perjudica a nadie. Las consecuencias iban a ser mucho peores posteriormente porque el que tiene la razón, la tiene. Entiendo las posturas de estos dos clubes, pero están en una situación distinta a la nuestra. A día de hoy, los dos clubes que estábamos en liza y que no pudimos disputar los dos encuentros en las mismas condiciones somos el Depor y el Numancia. Yo creo que va a acabar con una Liga de 24 y espero también justicia en el tema del playoff", señaló.

Deportivo de la Coruña (20º)

Los coruñeses continúan abogando por una categoría de plata de 24 equipos en la tanto el Numancia como ellos estén presentes.

A la vez que veía la luz el comunicado de la Real Federación Española de Fúrbol tras la resolución de Competición, en A Coruña se iniciaba la protesta generalizada de los aficionados blanquiazules en coches y motocicletas.

Extremadura (21º)

Ya descendido, el conjunto extremeño considera "una injusticia total y una falta de respeto" la resolución de la RFEF y su propuesta a LaLiga y al Consejo Superior de Deportes.

Su presidente, Manuel Franganillo, afirmó que no podían aceptar esa idea: "La noticia de hoy no nos ha sentado nada bien, estamos disgustados y sorprendidos. No pensábamos que desde la RFEF se fuera a tomar una decisión así. Es un atentado a la teoría de los actos propios. En una situación igual han actuado de manera distinta. En caso de que se perjudique nuestros intereses pondremos todo en manos de nuestro gabinete jurídico".

Racing Club de Santander (22º)

Los santanderinos mostraron su "rechazo absoluto" a la propuesta a través de un contundente mensaje en redes sociales, en el que además mantenían una firme postura de que se dispute la Segunda Divsión el próximo curso con "22 o 26" equipos.

"Hablamos con el presidente de la Federación Cántabra hace días y compartimos la misma idea: o liga de 22 o 26. Por eso nos sorprende esto. Algo se nos está escapando y es lo que se va a debatir en los despachos", explicó Moisés Israel, presidente del Numancia, en 'El Partidazo'.

La última jornada en el alambre, un playoff incierto y ocho equipos enfrentados por propuestas distintas. Queda por ver cuál será la decisión final que toman los órganos competentes y, en el caso de que se aumente el cupo de equipos Segunda, saber cómo se dividirá el pastel de los derechos televisivos, que en la 19/20 repartió 206 millones entre 22 equipos, mientras que un año después, con el coronavirus de por medio, podría repartir menos entre cuatro más.