Eric Cantona protagonizó en enero de 1995 una de las agresiones más sonadas en el mundo del futbol. El por aquel entonces jugador del Manchester United propinó una patada a un seguidor del Crystal Palace en un encuentro entre ambos conjuntos. "Vuelve a Francia, con tu p*** madre, bastardo", le dijo el aficionado a Cantona tras ser expulsado de aquel partido entre los 'diablos rojos' y las 'águilas'.

El jugador francés perdió los nervios y su agresión le costó nueve meses de sanción. Aquella patada voladora marcó su carrera futbolística. Aunque después de 30 años de lo ocurrido, Cantona reconoce que volvería a actuar de la misma manera contra aquel hincha, incluso golpeándolo más fuerte.

"Me han insultado miles de veces y nunca he reaccionado, pero a veces eres frágil. Me arrepiento de algo. Me hubiera encantado darle una patada aún más fuerte. Estuve sancionado durante nueve meses. Querían que yo fuera un ejemplo", dice Cantona en el documental 'The United Way'.

El galo también ha comentado como su llama de la pasión por el fútbol se fue apagando poco a poco a medida que iba sumando años como profesional. En 1997 anunció su retirada en el Manchester United.

"Me encantaba. Amaba el fuego dentro de mí. Me gustaba la adrenalina. Jugué porque de niño era mi sueño. Pero cuando este sueño se convirtió en rutina, ya no quise jugar. Quería ser fiel a mí mismo, a los aficionados y a todos. Y hay tantas cosas que hacer en la vida... No tuve tiempo que perder. Era hora de pasar el testigo a la próxima generación", dice el exdelantero francés, que a sus 31 años dejó el fútbol para empezar a desarrollar una nueva faceta como actor de cine.