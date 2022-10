Kylian Mbappé se ha quejado en las últimas semanas por no jugar en su posición natural. El francés prefiere jugar pegado a la banda, pero Galtier le está alineando en la punta de ataque. Emmanuel Petit, compatriota de Mbappé y campeón del mundo en 1998 con Francia, ha criticado al delantero parisino por su actitud.

"Escucho rumores de que las promesas no se han cumplido, pero quiero decirle: 'Kylian, madura, así es la vida'. Pasa cada día. Te hacen promesas que nadie cumple la mayor parte del tiempo, ¿eso significa que tienes que dejar de trabajar y cuestionarlo todo? Claro que no. Hay que ser más adulto", dice Petit en 'RMC Sport'.

"En las últimas semanas lo encuentro fuera de lugar en su comunicación y se está alejando cada vez más del tema central, que es el juego y el campo. Lo está haciendo cada vez más un asunto personal", añade.

No se corta al seguir criticándole: "Kylian, cuanto antes hayas solucionado tus problemas contigo mismo, antes se verá mejorado tu rendimiento en el campo y tus relaciones con el público y tus compañeros recuperarán cierto apaciguamiento. Molestas a todos hoy. Lo hace personal todo el tiempo. Incluso se pone por encima de la institución. ¿Se le ha subido a la cabeza todo lo que ha pasado en los últimos meses?".

Molesto por jugar en punta

Además, Petit defiende a Galtier por cambiarle de posición: "En el PSG ciertamente le hicimos promesas, diciéndole que el proyecto se construiría a su alrededor. Pero Kylian, empezaste en posiciones completamente diferentes en el Mónaco".

"Estabas en el lado derecho cuando llegaste al PSG, luego estabas en el izquierdo y ahora estás en el eje. ¡Pero nunca se congela nada en el campo. Los delanteros pasan todo el rato moviéndose y cambiando de zona! El club es más importante que cualquier jugador", señala.

El pasado mes de septiembre, Mbappé dijo en una concentración con Francia que tenía mas libertad en la selección que en el PSG: "Aquí me piden cosas diferentes que en el club. Tengo mucha libertad aquí. El entrenador sabe que hay un 9 como Olivier (Giroud) que se ocupa de las defensas y yo puedo buscar los espacios, pedir balones. En París eso no pasa, me piden que haga de pivote, es diferente".

Por último, le tilda de irrespetuoso: "Las declaraciones de Mbappé son irrelevantes y muestran una falta de respeto a la institución, pero también a sus socios. Porque al decir eso, está apuntando a su entrenador, pero también a ciertos jugadores. Me parece lamentable".