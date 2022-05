Eduardo Camavinga está viviendo su mejor momento como profesional. Su rendimiento ha aumentado en los últimos meses, donde la figura del mediocentro francés ha sido más que relevante. Ha halagado a Modric, Kroos, Casemiro y a los pesos pesados del vestuario madridista.

"Luka tiene un instinto, una visión que uf... No es Balón de Oro por nada. Hace unas cosas con el exterior, uf... Si lo intento yo, me dejo el tobillo. Ataca tanto como defiende, así que me inspiro en su manera de moverse", comenta Camavinga, que se rinde al talento del jugador croata y afirma haberse visto sorprendido en su primer entrenamiento con la elástica blanca por la velocidad "a la que todo iba".

El jugador francés ha disputado 37 partidos esta temporada, un total de 1.629 minutos y fue una de las claves de la remontada ante el Manchester City. Con respecto a su relación con los jugadores veteranos del Real Madrid, "todos me hicieron sentir muy cómodo, sin excepciones", explica. Además, compartir vestuario con Modric, Kroos o Casemiro es, tal y como pronuncia, una "oportunidad de aprender el oficio junto a estos jugadores".

"Toni hace unos pases de locura. Ves los partidos, pero en los entrenamientos es aún peor. Entonces miras y quieres hacer lo mismo", menciona, en referencia al interior alemán. Camavinga, cuando juega de '6', recibe los consejos de Casemiro. "Me dice que me quede tranquilo y, sobre todo, que no elija demasiado pronto para no tener que cambiar el juego después", señala.

Pero las buenas palabras hacia sus compañeros no terminan ahí. Define a David Alaba, con el que tiene "muy buena relación", como "un buen tipo, alguien que habla mucho contigo y te ayuda mucho". Todos estos consejos por parte de sus compañeros son de gran ayuda para el joven Camavinga, nacido en 2022 (19 años), del que se espera una continua evolución.

"¡Antes tenía demasiada presión! Especialmente cuando tenía 12 o 13 años, pero desde el momento en el que entiendes qué puedes y qué debes hacer en el campo, todo cambia", comenta Camavinga, el futuro relevo del centro del campo del Real Madrid, con el que tiene contrato hasta 2027.