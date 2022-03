Casemiro y Sergio Busquets son dos de los mejores mediocentros defensivos del mundo desde hace una década. Si no los mejores. El del Barça ha tenido muchas palabras de elogio para el brasileño, al que se enfrentará el próximo domingo en el Clásico del Santiago Bernabéu.

Lo ha hecho en una entrevista en 'Vamos', en la que ha analizado esa posición de mediocentro: "Si no es el mejor, está entre los mejores. Solo hay que ver sus partidos, su trayectoria o el trabajo que hace".

"Nos pasa en esta posición que no es muy vistoso ni es en lo que la gente se fija porque al final te fijas en los goles, regates y asistencias. Nosotros tenemos una tarea menos vistosa, pero mucho más importante que es estar en medio de todo el equipo, de controlar todo. Yo lo admiro", dice Busquets.

¿Con qué jugador del Madrid se quedaría?: "A mí me gustan todos los buenos jugadores. El Real Madrid tiene muchos, pero no me quedaría con ninguno. Me quedaría con mis compañeros, que son con los que voy a competir y con los que convivo. Como amante del fútbol, también se valorar el juego de otros equipos y jugadores".

Sobre Karim Benzema, que este lunes marcó dos tantos ante el Mallorca en LaLiga, coincide en que está en un gran momento de forma: "Es el más determinante, a nivel estadístico de goles y también de confianza".

Barça y Madrid se verán las caras el domingo: "Me espero a un Madrid ambicioso, delante de su afición, que va a ir a ganar el partido como nosotros. Va a haber una lucha por tener el balón y a ver quién es más fuerte. En la Supercopa, ya se pudo ver, aunque ellos quizás fueron algo más defensivos. En su campo querrán ser más ofensivos".