Buffon animó "con todo el corazón" al Nápoles en el partido frente al Real Madrid

El capitán del Juventus, Gianluigi Buffon, aseguró que animó al Nápoles "con todo el corazón" en el duelo de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones del, en el que los napolitanos perdieron 1-3 contra el Real Madrid y cayeron eliminados.

"Ayer, como también lo hice en el partido de ida y en varias ocasiones, tengo que decir que animé al Nápoles con todo el corazón. Estimo mucho a ese equipo, juegan bien y tienen a grandísimos futbolistas", afirmó Buffon.

El portero italiano dijo además que sintió mucho la eliminación de los napolitanos porque sabe la decepción que provoca salir de una competición europea. "Lo sentí mucho cuando cayó contra el Madrid porque sé qué se siente en esos momentos. Yo también he perdido muchos partidos", explicó.

Sin presión por el "triplete"

Preguntado sobre si el Juventus confía en la posibilidad de ganar el denominado "triplete" (Liga, Copa nacional y Liga de Campeones).

Buffon recordó que es importante trabajar con humildad. "Triplete es una palabra que es complicado pronunciar. Hace falta tener grandes ambiciones porque somos el Juventus pero también es importante trabajar con mucha humildad. Si sueñas algo grande quedándote al mismo tiempo humilde entonces nada es imposible", aseguró.

"Si no ganamos el triplete no estaremos exageradamente decepcionados. Lo intentaremos como lo hacemos siempre. A veces nos va bien y a veces no", agregó. En las últimas dos temporadas, el Juventus conquistó sendos dobletes, al hacerse con la Serie A (Primera División italiana) y con la Copa Italia.