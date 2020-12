Robert Lewandowski se llevó el premio The Best de la FIFA como mejor futbolista del año, seguido por Cristiano Ronaldo y Leo Messi.

Y en 'El Chiringuito' se produjo un intenso debate sobre quién había hecho mejor año, si el portugués o el argentino del FC Barcelona. Rafa Almansa recriminó a Edu Aguirre que "menospreciara" a Messi para "alabar" a Ronaldo.

"En el debate de Messi y Cristiano, yo cada vez que escucho a Edu Aguirre... creo que pierde la cabeza. No hace falta que menosprecies a Messi para alabar a Cristiano", arrancó su argumento Almansa.

"Me parece que Messi por dos años malos y un equipo en el que se ha partido la cara, que menosprecies a Messi como si no hubiera hecho nada. Edu, si tú eres un hombre de fútbol. Un respeto por un líder que ha estado en nuestra tierra desde niño hasta ahora", sentenció.

Edu Aguirre contestó defendiéndose: "Lo primero que has dicho de Cristiano es que salió por la puerta de atrás. Estamos debatiendo quién ha hecho mejor año, si Messi o Cristiano. Es solo una comparación.