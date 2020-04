Secretario estaba llamado a ser el lateral derecho del Real Madrid de Fabio Capello... hasta que el propio entrenador fichó a Christian Panucci para el mismo puesto. El luso, casi 25 años más tardede su llegada al club blanco, ha cargado duramente contra el técnico italiano en una entrevista con 'Tribuna Expresso'.

"¿Que me cagaba? Es una acusación estúpida, y también innecesaria. Tal vez le duele un poco la cabeza, o quizá como dejó el fútbol quiere aparecer de nuevo ahora. Respeto su opinión, pero no estoy de acuerdo, y no quiero faltarle al respeto pero he de defenderme", dijo.

Luego sí que pudo faltarle al respeto: "Es un gran entrenador, hizo un gran trabajo... pero era una mala persona. Nunca me dijo nada, si debía mejorar, si estaba bien o mal, si necesitaba algo... No tuvo una conversación conmigo".

Además, acusó a Capello de cobardía: "Se fue a final de temporada. Quizá tenía miedo, porque el Real Madrid quería ganar la Champions y pensó que él no tenía capacidad para lograrlo".

"Yo me quedé. Me fui a mitad de esa temporada porque no jugué bien, pero tuve un entrenador que no me habló y no fue directo conmigo", concluye Carlos Secretario.

El portugués apenas jugó 13 partidos en su estancia en el Real Madrid, y aunque llegó en el año en que lo hizo Capello el italiano contó con él más bien poco. En el Oporto, club en el que estuvo antes de firmar por los blancos, anotó seis goles en 86 encuentros.