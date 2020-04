Martin Braithwaite llegó al Camp Nou envuelto en una operación que trajo mucha cola debido al modo en la que se hizo. Con Ousmane Dembélé fuera de juego hasta la temporada que viene, el Barça recibió el permiso de las autoridades competentes para suplir su baja con un fichaje.

A pesar de estar fuera del periodo de traspasos, al ser la lesión del francés de larga duración, el club azulgrana sí podía fichar, pero tenía que alcanzar un acuerdo con un futbolista de LaLiga y con su club.

Finalmente, Martin Braithwaite llegó a la Ciudad Condal después de que el Barça depositara su cláusula de rescisión (20 millones de euros) al Leganés, que perdía así una de sus principales bazas ofensivas.

Sin Ousmane Dembélé ni Luis Suárez, Braithwaite disfrutó de algunos minutos, pero no llegó a ser titular indiscutible. Ahora, durante la cuarentena, ha querido responder a sus seguidores y ha dejado muchos titulares.

El danés afirmó que "quiere ser una leyenda del Barça" y que es el "más rápido de la plantilla", elogiando también al Camp Nou como el "mejor estadio en el que he jugado y mi lugar favorito de Barcelona".

Además, reconoció que Ronaldo Nazario era su ídolo y no dudó en alabar a su compañero Leo Messi: "Si hay algo que no pueda hacer, aún no lo he visto".