Martin Braithwaite se ha ganado la confianza de Ronald Koeman. Tanto que en varias ocasiones el técnico le ha preferido por delante de Antoine Griezmann.

Y el danés, consciente de su situación, descarta por completa dejar de vestir la elástica azulgrana. Lo ha hecho en una entrevista concedida a 'TV3'.

"No hay ninguna opción de que salga en este mercado de invierno y tampoco a final de temporada. El año que viene seguiré luchando por mis objetivos", afirma rotundo.

No le tiene miedo a la competencia: "Me gusta que el club busque otros jugadores en el mercado. Se supone que debe ser así en un equipo como el Barcelona, que aspira a tener los mejores del mundo. Necesitas tener competencia interna. No me asusta, me motiva".

Tras heredar el dorsal de Luis Suárez, ha incrementado sus apariciones como titular. "El año que viene seguiré luchando por mis objetivos y en la actual temporada tenemos la posibilidad de ganar muchos títulos. Esta es mi ambición y no pienso en otra cosa, es por eso que me levanto cada mañana y trabajo tanto"

Este miércoles el Barça se enfrenta a la Real Sociedad en la Supercopa de España... y Braithwaite podría contar con otra oportunidad.