Athletic y Getafe acabaron empatando 2-2 en la noche de este miércoles en San Mamés en un partido que terminó marcado por la tangana final que acabó con José Bordalás expulsado tras encararse con Iñaki Williams.

Según el acta arbitral, el técnico recibió la roja por "entrar al terreno de juego durante una interrupción, discutiendo con un jugador contrario llevándose el dedo índice a la boca mandándole callar".

En declaraciones pospartido, Iñaki Williams dio su versión: "Todos en Primera División le tenemos calado y sabemos a qué juega su equipo. Es lícito, pero a muchos no nos gusta".

En rueda de prensa, Bordalás respondió al jugador por el insulto que presuntamente le habría proferido.

"Lo que ha dicho de mí Iñaki Williams son palabras oportunistas y fuera de lugar. Lo que debe decir es el insulto que me dijo, que eso sí fue grave", afirmó el técnico azulón.

El agente de Williams, en 'El Chiringuito'

Félix Tainta, representante de Iñaki Williams, entró en directo en el programa de Josep Pedrerol para contar lo ocurrido.

"Iñaki Williams me da su versión... Y el entorno de Bordalás dice una cosa y yo digo la otra. Iñaki en ningún momento se tapa la boca y le recrimina al míster lo que ha hecho. Estamos defendiendo qué es lícito o qué no es lícito... ¿Si un jugador tuyo se sale tres metros fuera del campo y lo mandas entras es lícito? No lo sé. Es trampa y es ser antideportivo. Vamos a empezar por ahí. Y yo conozco a Bordalás", relató el representante.

"No voy a soportar que manchen el nombre de Iñaki Williams, un chaval respetuoso con todo el mundo... y que se ha calentado por estas cosas", añadió.

Tainta señaló directamente al entrenador: "Bordalás miente descaradamente. Miente él lo sabe. Porque él querrá lavar su imagen y desviar la atención... Iñaki no se taba la boca. Que hoy todo el mundo se la tapa, pero Iñaki no. ¿Quién es él para decirle a Iñaki que se calle y que juegue? Lo que tiene que hacer Bordalás es estar en su área técnica y no meterse al campo".

"Todos podemos recriminarnos cosas unos a los otros, pero Iñaki Williams es un futbolista y una persona ejemplar, cosa que de Bordalás lo deberíamos mirar. Lo han expulsado mil veces y ha tenido pollos con todo dios. No voy a soportar que se diga que Iñaki Williams ha dicho "hijo de...". ¡Es mentira! Iñaki no ha insultado a nadie", zanjó, defendiendo a su representado.