Erling Haaland podría salir del Borussia Dortmund a corto plazo. Así lo demuestran las declaraciones de su representante, Mino Raiola, en declaraciones al medio de comunicación 'Sport1'.

"Llevamos dos años pensando. Tenemos ideas claras del lugar al que debe ir Haaland", ha confesado el agente del deseado delantero del Borussia Dortmund.

"No vivimos influenciados por el mercado. Podemos influir con un jugador como Haaland. Realmente, es un segundo juego paralelo al fútbol. Dos días de partidos y cinco de rumores", ha detallado Raiola.

El representante reconoce que las relaciones con el club alemán no han sido buenas: "Tuve muy mala relación con Zorc, director deportivo del club alemán. Pero ahora me respetan. Amo discutir, aunque yo no soy un hombre de traje y corbata. Soy gordo y bajo. Ahora me respetan, también ellos".

Por otro lado, Raiola defiende su gestión y asegura que "el dinero no le impulsa": "Puedo ir a la guerra por mis jugadores. No uso armas, en cualquier caso. El dinero no me impulsa, siempre la dignidad y la ambición".

Haaland ha regresado de su lesión de manera brillante. Goles y más goles. Por algo es uno de los jugadores más deseados del fútbol europeo. ¿Esconden estas palabras de Raiola que podría salir este verano? El Dortmund ya ha negado en varias ocasiones que no existe una cláusula liberatoria.