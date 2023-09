Arturo Vidal ha sacado la artillería pesada en su canal de Twitch. El mediocentro chileno, es del Barça, ha cargado contra Erik Ten Hag y también contra Jorge Sampaoli, dejando una mofa que roza el límite de la falta de respeto.

Para quien primero tuvo fue para el actual entrenador del Manchester United: "Entró mal... ¿cómo sacas a Cristiano Ronaldo? Pero sí, así son estos tipos".

"Es terrible. Hay entrenadores que llegan y dejan una tremenda cagada... Cristiano era el goleador y lo saca", insiste.

Y luego, turno para Sampaoli y para otros tantos más, viendo lo que dijo: "Los calvos siempre son muy complicados".

Para terminar, dejó claro cuál es su deseo: "Claro que me dan ganas de volver a Colo Colo. Es mi casa. Siempre lo he dicho, si Dios quiere y se da la opción no dudaré en venir".

El jugador, ahora en el Atlético Paranaense, se recupera de su operación de rodilla, tras lesionarse ante Colombia.