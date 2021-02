Héctor Bellerín considera que la homosexualidad en el fútbol profesional es algo difícil de ver y de asimilar por parte de algunos aficionados. El lateral del Arsenal así lo ha reconocido en una entrevista a 'The Times', asegurando que en el deporte rey no hay respeto por una sexualidad diferente a la heterosexual.

"Es imposible que un futbolista se declare homosexual. Algunos aficionados no están preparados. En el rugby los hinchas lo acabaron respetando, pero la cultura del fútbol es diferente. Revelar que eres homosexual puede ser muy desagradable", dice el jugador 'gunner'.

El español ha aprovechado este tema para hablar de los graves insultos que recibió por dejarse el pelo largo. Comentarios que sobre todo sufrió en redes sociales, donde abunda la falta de respeto y el odio por parte de algunos aficionados de la Premier League.

"La gente me ha llamado lesbiana por dejarme el pelo largo y he recibido otros muchos insultos homófobos, algunos en los estadios, pero la mayoría de ellos en las redes sociales. He aprendido a protegerme de ello, pero puede llegar a afectarte. De vez en cuando tienes dudas. La gente debería poder expresarse, se es más feliz así", desvela Bellerín.