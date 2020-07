El Bayern de Múnich, salvo hecatombe alguna temporada en una Liga que domina sin problema, no va a jugar posiblemente la Europa League. El torneo, que lo han ganado equipos como el Manchester United, el Chelsea y el Atlético, fue calificado de una forma cuanto menos irrespetuosa por un ex del club bávaro.

Y además fue en pleno directo de la UEFA, competición organizadora del torneo: "¿Sabes cómo llaman a este torneo? La copa de los perdedores", dijo Thomas Helmer, uno de los ex del Bayern de Múnich.

My guy calling the Europa League the “cup of the losers” #uel #europaleague #europaleaguedraw pic.twitter.com/h7GaM1bmnx