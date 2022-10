"Victoria de corazón y carácter": este fue el título que acompañó a una polémica publicación de Alessandro Bastoni tras vencer al FC Barcelona la semana pasada en San Siro.

La imagen, en la que se veía a Gavi por los suelos agarrando al defensor, fue considerada como una falta de respeto del jugador al barcelonismo, aunque este hizo oídos sordos a las críticas.

Pues bien, tras dejar al conjunto azulgrana en el alambre de la Champions League después de empatar en el Camp Nou, Bastoni volvió al ruedo de las redes sociales para 'recalentar' a los culés.

Primero, el italiano subió una imagen en el vestuario para después dar paso a un vídeo en el que se veía a Federico Dimarco empujando en una carretilla a Nicolò Barella.

"Jugar en el Camp Nou no es nada estresante", titula en zaguero en una publicación que ha vuelto a escocer al barcelonismo.

Alessandro Bastoni on Instagram: “Playing at the Camp Nou is not stressful at all - Nicolò, 25 years old” 😂 pic.twitter.com/HBrQcH5NPH