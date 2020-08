Arthur Melo no ha podido entrar en el Camp Nou para ver el partido entre el Barcelona y el Nápoles. El brasileño, que jugará en la Juventus el próximo curso, no tenía el resultado de las pruebas PCR y, por ello, no se le permitió el paso al campo azulgrana.

"Arthur no vino cuando debía y no pasó el PCR con el club. Está fuera de la lista de las personas que podían estar en el estadio", dijo Guillermo Amor antes del encuentro ante el Nápoles.

El jugador se presentó como suele hacer en los partidos que el Barça juega en casa y que él no puede jugar. Sin embargo, no pudo acceder al recinto.

Tal y como dijo Amor, el futbolista no estaba en una reducida lista de personas que podían entrar al Camp Nou.

Arthur ya recibió un expediente del club por, precisamente, no presentarse a las pruebas PCR marcadas por la UEFA.

Su futuro está en la Juventus, en una operación que llevará al Camp Nou a Miralem Pjanic.