No se va del todo felizXavi Hernández del Lluís Companys. Sí, el Barça ha ganado al Celta, pero él no está contento con el cómo. Él, siempre insistente en la forma, ha avisado tanto a su equipo como al resto de que se va con un muy buen sabor de boca, pero...

Pero que así no. Que ellos tienen otra forma de hacer las cosas y que no es así. "Sabe bien, pero no sabe mejor que contra el Betis y contra el Amberes", comienza su alegato en rueda de prensa.

"Este no es nuestro camino. Bienvenido sea este punto de fe cuando estamos espesos, pero no. No no es el camino", insiste.

Porque Xavi sabe que las cosas no han sido como él a buen seguro tenía pensadas y planteadas: "Ha sido una remontada brutal, y con fe y coraje. Pero a veces nos hemos desordenado".

"La circulación no fue la de los últimos partidos. Es una remontada de ganas de ganar", afirma.

Pero sigue con su idea dejando un mensajito que a saber si tenía o no algún destinatario: "Cuando no se juega bien... hay que sacar estas cosas".

Ante el Celta, el Barça remontó un 0-2 en diez minutos gracias a dos goles de Lewandowski y a uno de Joao Cancelo. El luso, al igual que el otro Joao, Félix, fue clave en la victoria.