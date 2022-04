Son muchos los rumores que acercan a Luis Suárez a la Major League Soccer para jugar sus últimos años de carrera deportiva. Precisamente Gonzalo Higuaín, actual jugador del Inter de Miami que disputa la propia MLS, ha mandado un contundente aviso al delantero uruguayo por si tenía pensado ir a 'pasearse' por los terrenos de juego estadounidenses.

"Pensé en venir aquí y jugar con un cigarrillo en la boca y, en cambio, es difícil. Es una liga dura", confesó el exdelantero del Real Madrid en el canal de Twitch de Christian Vieri. "Aprendí que es similar a la italiana", añadió.

Suárez finaliza su contrato con el Atlético de Madrid este mismo verano, y la renovación no parece una opción real para el delantero en estos momentos. Desde el 'Diario UF' apuntan que a pesar de no haberse "producido la firma", el uruguayo "ha pactado ya sus condiciones para incorporarse al Inter de Miami cuando finalice su contrato con el Atlético".

Por lo tanto, podría encontrarse con el propio Higuaín si finalmente decide jugar en Estados Unidos. Además, hace unos años ya reconocía su interés por la MLS a 'ESPN Deportes': "El otro día iba caminando por San Francisco y la gente no me conocía. El país es muy grande, el fútbol no es el primer deporte y puedes estar más tranquilo. No es una mala opción".