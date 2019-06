El aviso de Al-Khelaifi a sus jugadores en el PSG: "No voy a consentir más comportamientos de estrella"

INVITA A IRSE A LOS QUE NO ESTÉN DE ACUERDO

El PSG está viviendo una época que a saber hasta dónde conduce. Nasser al-Khelaifi, dueño del club francés, ha advertido a sus jugadores que no consentirá más "comportamientos de estrella". "Los futbolistas no están para autocomplacerse, y quien no esté de acuerdo tiene las puertas abiertas", afirma.