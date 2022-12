Robert Lewandowski ha concedido una entrevista a 'Mundo Deportivo'. Tras el avance publicado el 24 de diciembre, ahora más palabras del polaco se pueden leer en unas declaraciones en las que ha tirado de autocrítica.

Lo ha hecho para explicar el motivo de la eliminación del Barça de la Champions League, un torneo que el pasado curso ya les fue esquivo y que en este ha sucedido lo mismo. Terceros en fase de grupos, y a la Europa League.

"En la Champions no supimos ni cómo ganar ni cómo jugar para ganar", afirma el '9'.

En ese sentido, insiste: "Sí, a veces debes saber cómo jugar para ganar. Simplemente, qué deberías hacer para ganar".

Lo contrario sucede en LaLiga: "Lo hemos hecho muy bien. Ahí lo hicimos varias veces, pero hay que seguir trabajando. Hay partidos en que ganas fácil y marcas muchos goles; otros en que tienes un mal día y no importa más que ganar".

"No le dije nada al árbitro, no lo entiendo"

Va a estar ausente en algunos partidos Lewandowski en el campeonato liguero, por la sanción de tres encuentros que sobre él recae: "No lo entiendo. No dije nada al árbitro".

"Se lo dije a Xavi, el entrenador. Para mí eso no quiere decir ni nada malo ni nada feo. No entendí que me cayeran tres partidos de sanción", relata Lewandowski.

Uno que se está 'cansando' de celebrar goles con el Barça: "Pensar en marcar 30 estaría bien. Puede pasar. La temporada es muy larga, tendré cosas positivas por tener tres partidos menos como estar quizá más fresco".