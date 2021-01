El Tottenham perdió ante el Liverpool (1-3) el partido y una gran oportunidad para seguir luchando por la Premier League.

El conjunto de Mourinho concedió el primero de los tres goles en el descuento de la primera parte tras un despiste defensivo.

Serge Aurier perdió la posición ante Mané, este corría a su espalda y enviaba un pase de la muerte a un Firmino, que remató a puerta vacía.

Error del Tottenham que Mourinho no pasó por alto. El técnico portugués tomo la decisión de sustituir al ex del PSG en el descanso, lo que provocó un gran enfado del lateral derecho de los Spurs.

Según informa el 'Daily Mail', al defensa costamarfileño no le sentó nada bien el cambio. Tal fue su cabreo que, según el citado medio, Aurier se marchó a su casa antes de que comenzase la segunda mitad.

Tras finalizar el choque Mourinho habló sobre ese error en el primer tanto y el enfado de sus jugadores, que se fueron 0-1 justo antes de irse a los vestuarios.

"Es difícil aceptar la naturaleza del gol porque fue una réplica de la oportunidad que tuvieron en el primer minuto. Así que, por supuesto, la gente no estaba contenta", comentó el ex del Real Madrid.

A esta difícil situación, al técnico portugués se le suma la lesión de su mejor jugador, Harry Kane, que fue sustituido en el descanso tras recibir duras entradas en los dos tobillos. El delantero inglés podría estar varias semanas de baja.

"La segunda lesión fue peor que la primera. Podía resistir una, pero no las dos. Para que Harry se fuera de un partido en el que íbamos perdiendo tenía que ser algo más que una molestia. No sé cuánto tiempo estaremos sin él, ahora toca esperar, pero se ha lesionado ambos tobillos. Me ha dicho que podía soportar el dolor en uno de ellos, pero al tener afectados los dos es mucho más difícil y doloroso", afirmó el luso.