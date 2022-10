Quique Setién ha llegado de manera inesperada al Villarreal después de Unai Emery decidiera abandonar el club 'groguet' tras una oferta del Aston Villa, de la Premier League.

El debut de Setién no fue el esperado, con un empate a 2 ante el Hapoel Beer Sheva. Tras el encuentro de Conference League, el técnico habló tanto de su nuevo equipo como del último al que entrenó, el Barça.

De hecho, Setién ha afirmado que todavía el equipo culé le debe dinero. Y es que fue despedido en agosto del año 2020 y el Barça le tenía que pagar el finiquito por su despido.

En diciembre de 2021, se informaba de que el Barça le iba a pagar cuatro millones de euros en seis plazos, por lo que parece que el pago aún no se ha completado.

Confiesa en 'El Larguero' que tendría que haberse ido antes del Barça: "Era el equipo que siempre soñé entrenar, y estando ahí pensé: 'Tenía que haber hecho lo que hizo Camacho e irme'. Si hay cosas que no te cuadran, no debes ser un hipócrita y marcharte".

También se habló mucho de su mala relación con Leo Messi: "No puedo valorar si me decepcionó. Hay cosas que me gustan y otras que no y tenía que torear con ellas".

Y esto opina sobre la actual situación del club dirigido por Xavi Hernández: "A nivel de LaLiga española va a competir con el Madrid, pero Europa es complicada. El Barça va a tener un periodo de transición".

Un nuevo comienzo en Villarreal

En cuanto a su nueva etapa en el submarino amarillo, se muestra feliz en 'RadioEstadio Noche': "No estaba del todo convencido de que me iban a dar una oportunidad en algún sitio de los que me podían encajar. Ha sido una sorpresa maravillosa".

"El Villarreal tenía un entrenador que lo estaba haciendo muy bien y nada parecía que esto podía pasar. Tenía ofertas fuera pero no me apetecía mucho. Podía haber ido a EEUU que me atrae mucho el país pero tuve la sorpresa de recibir esa llamada", añade.

A pesar del empate de este jueves contra el Hapoel Beer Shiva, se trataba de un partido intrascendente ya que el Villarreal se aseguró en la cuarta jornada ser primero de grupo tras ganar en el campo del Austria de Viena.

Con aún una jornada más de la Conference League pendiente, el Villarreal conocerá su futuro rival en el comienzo de las eliminatorias en el sorteo del próximo siete de noviembre.