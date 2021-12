"¿Qué he hecho?, ¿qué he hecho?". Álvaro Morata se desgañitaba al ser sustituido. Su entrenador, Massimiliano Allegri, le regañó por una acción que el delantero no entendió.

Todo ocurrió en el minuto 72 del partido ante la Juventus y el Genoa. Morata fue sustituido y entonces empezó el lío en la banda.

"Te he dicho que te calles", le dijo Allegri. Y así lo explicó: "Les regalaste una falta, así que debes callarte".

Comentarios a los que el español reaccionó con claros gestos de enfado, no entendiendo el motivo del cambio. Una sustitución que Allegri explicó posteriormente en sala de prensa.

"No quería sustituirle, había sido amonestado y seguía protestando, pero luego no pasó nada. Lo siento, estaba jugando bien técnicamente, aunque no logró marcar goles. La verdad es que todos los nuestros han jugado muy bien esta noche", dijo el italiano.

Morata, por su parte, quiso quitarle hierro al asunto con una publicación en Instagram con el mensaje "siempre juntos, fuera las polémicas". Finalmente la tremenda bronca entre ambos no pasó a mayores.