Arturo Vidal ya es historia del Barça. Este lunes se ha despedido del que ha sido su equipo durante los dos últimos años a través de un mensaje en su cuenta oficial de Instagram.

"Hoy me despido de todos en el FC Barcelona después de vivir 2 años maravillosos en este gran club. Me voy muy orgulloso de haber vestido esta camiseta y por haber jugado junto a grandes jugadores y muy buenas personas. Quiero agradecer a mi familia, a mis compañeros, a los entrenadores, los doctores, el staff y a toda la maravillosa afición que me demostró siempre mucho cariño", ha escrito.

El chileno se marcha al Inter de Milán de Antonio Conte, de regreso a una Serie A donde explotó como un centrocampista trabajador y de garra (en la Juventus).

Sus compañeros también han despedido a un futbolista cuyo paso por Barcelona ha estado marcado por luces y sombras. Leo Messi y Luis Suárez lo hicieron con sendos mensajes en Instagram.

"Te conocía solo de enfrentarnos y siempre me pareciste un fenómeno, pero después tuve la suerte de conocerte en lo personal y me sorprendiste mas todavía. Fueron dos años compartiendo muchas cosas y te hiciste notar mucho, el vestuario te va a extrañar, Arturo Vidal. Te deseo todo lo mejor en esta nueva etapa en tu nuevo club. Nos volveremos a cruzar, seguro", publicó 'La Pulga'.

Suárez, por su parte, también le dedicó un mensaje plagado de elogios: "Tenerte de rival era insoportable por lo grande que eres como jugador, pero tenerte de compañero, amigo y conocerte como persona eres mas grande todavía. Un placer haber compartido con un crack de jugador como eres. Te deseo todo lo mejor en esta nueva etapa".