Son 13 puntos en 12 jornadas. Sólo 13 puntos en 12 jornadas. La situación del Arsenal en la Premier League es muy delicada y el entrenador español Mikel Arteta es el principal señalado en los medios ingleses.

Lejos de esconderse, el técnico da la cara y pide que le señalen a él por la mala racha del equipo de Londres. "Cuando al final del día no se consiguen los resultados el responsable último siempre es el entrenador, y resultan inaceptables tantas derrotas durante las últimas semanas. Así que, ¡aquí tenéis mi pecho para golpearlo, chicos!", ha afirmado.

Arteta prefiere llamar "bache" al momento que vive un Arsenal muy cerca del descenso: "Yo diría que estamos en un bache, la forma en que estamos perdiendo los partidos me hace creer eso. Pero tenemos que empezar a ganar, porque, si no, empezaremos a caer y caer en la tabla y obviamente esa no es la situación en la que queremos estar".

¿Cree que tiene la confianza del vestuario? "Mi sentimiento es que sí, pero claro, esa es una pregunta para ellos. Cuando veo sus reacciones y cómo lo dan todo en el campo no me preocupa ni lo más mínimo que estén haciendo todo lo posible para revertir esto", ha finalizado el español.

El Arsenal juega este miércoles ante el Southampton. Y no puede fallar, con una distancia de sólo cinco puntos sobre el descenso. Algo de lo que en el club inglés no quieren ni oír hablar. Y mucho menos un Arteta que cree que pueden cambiar la dinámica y ser el equipo del curso pasado.