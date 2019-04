Arranca en Bilbao el juicio por la muerte de Íñigo Cabacas, el joven aficionado del Athletic que falleció en 2012

Catorce sesiones y más de cien testigos conforman el cronograma del juicio del caso Cabacas, que comienza este lunes en la Audiencia de Bizkaia y en el que sientan en el banquillo seis ertzainas: tres mandos y tres agentes.

Hasta el próximo 9 de noviembre, el tribunal oirá las diferentes versiones de lo ocurrido la noche del 5 de abril de 2012 en un callejón del centro de Bilbao tras un partido de la liga europea del Athletic de Bilbao.

Allí se encontraba Cabacas, de 28 años, cuando tras registrarse unos incidentes, dotaciones de la Policía Vasca realizaron varias cargas con material antidisturbios. También dispararon pelotas de goma y una de ellas impactó en la cabeza del joven, lo que le provocó un traumatismo craneoencefálico. Cuatro días después falleció en el hospital.

El fiscal, en su escrito de conclusiones, mantiene que no se ha podido determinar qué agente dio la orden de disparar y considera que estos hechos "no son constitutivos de delito alguno", por lo que pide la libre absolución de los imputados. La acusación particular, representada por la letrada José Goiricelaya, les acusa de homicidio imprudente, penado con hasta cuatro años de cárcel y seis de inhabilitación.

Los padres de Iñigo Cabacas esperan que se haga justicia

Los padres de Íñigo Cabacas han mostrado su esperanza de que se haga justicia con su hijo a su llegada al Palacio de Justicia de Bilbao.

Arropados por cerca de un centenar de personas concentradas ante la sede judicial tras una pancarta con el lema "Justicia para Íñigo", el padre del joven, Manu Cabacas, ha reclamado que se haga justicia y que el juicio "no sea un paripé".

Ha reprochado que hasta el momento la Fiscalía haya actuado "más como abogado de la defensa", aunque se ha mostrado satisfecho porque el caso haya llegado a juicio, "porque nadie daba un duro por ello".

Por su parte, la abogada de la acusación particular, Jone Goirizelaia, ha expresado a su llegada al Palacio de Justicia su esperanza en que se depuren responsabilidades penales con una sentencia condenatoria para los seis acusados, para tumbar el "manto de impunidad" sobre el caso.

En el juicio, que se prolongará hasta el 9 de noviembre, se sientan en el banquillo tres ertzainas de base y tres mandos intermedios acusados de un delito de homicidio por imprudencia profesional grave. Íñigo Cabacas, aficionado del Athletic de Bilbao, falleció tras ser alcanzado en la cabeza por una pelota de goma disparada por la Ertzaintza el 5 de abril de 2012 después de un partido en el estadio de San Mamés.