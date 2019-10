Alphonse Areola no ha tenido un buen día en la oficina del Santiago Bernabéu. El arquero galo, titular ante el Granada por la lesión de Courtois, no ha refrendado contra los nazaríes los buenos minutos que sí realizó ante el Brujas en Champions, y dejó un error carne de meme de esos que no se puede permitir un portero del Real Madrid.

Sucedió en el minuto 67, con 3-0 en el marcador de los blancos. Areola, relajadísimo, tocó por dos veces un balón facilísimo en su área grande con un jugador del Granada no precisamente cerca. Tal fue su siesta que Carlos Fernández llegó a su posición, le quitó la pelota y el francés le arreó un patadón que terminó en penalti. En un penalti absurdo para ser más exactos.

Lo cierto es que, en su defensa, Areola le adivinó el lanzamiento a Darwin Machís, pero tal fue el tiro del jugador del Granada que el 3-1 subió al marcador, algo que acabó dando alas a los nazaríes y que les impulsó para lograr el 3-2 a la salida de un córner.

Hasta entonces, Areola tuvo trabajo cero ante un rival que apenas tiró un par de veces a puerta. Además, mostró algo de inseguridad aérea antes de un penalti que él mismo provocó y que pudo costarle un disgusto al Real Madrid.