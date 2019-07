El árbitro ecuatoriano Roddy Zambrano, que dirigió la semifinal entre Brasil y Argentina en la última Copa América, afirmó que el VAR es un sistema de ayuda pero que ni él ni ningún otro avance tecnológico podrá eliminar nunca todos los errores.

"El VAR en el fútbol no le garantiza a nadie que no va a haber errores, eso va a ser imposible aunque esté el VAR", dijo el colegiado en una entrevista con la emisora ecuatoriana Super K-800 en la que comentó las declaraciones del argentino Lionel Messi sobre ese partido y su queja del arbitraje. Zambrano, que regresó a su país este lunes, indicó que a los árbitros siempre les conviene "que esté el VAR porque ha reducido los errores en una gran magnitud", pero agregó que "desaparecer, no van a desaparecer nunca".

"Tenemos que convivir con eso", insistió el árbitro, que señaló que el Brasil-Argentina fue el partido de mayor "trascendencia" que ha dirigido en su carrera, en el que hubo dos jugadas muy polémicas. La primera fue una acción en la que Sergio Agüero cayó en el área tras impactar con Dani Alves, y que el árbitro ecuatoriano defiende como falta del atacante porque el delantero argentino pisó al defensor brasileño, e insta a mirar las cámaras detrás de las redes para verificarlo.

"En la falta de Alves contra Agüero, la perspectiva no permite una apreciación clara. Claramente Agüero pisa al defensor, le hace una entrada temeraria. Obviamente en el juego corrido no se lo ve así. ¿Por qué no sacan la imagen detrás de la redes? ¡Sacan la cámara abierta!", se quejó.

En la segunda jugada polémica, en la que Argentina pidió penalti a Otamendi, Zambrano reconoce "honestamente" que no vio la acción y que el VAR la revisó, pero consideró que era "interpretativa", por lo que no actuó. "Vi al jugador caído. Le digo al VAR que no la vi, el VAR revisa esa jugada y se demoró un poco. Ellos interpretaron que era interpretativa 50 y 50.

Otamendi también entra a chocar al defensor, y el defensor también lo espera, no es un codazo -eso es roja- es una jugada que él lo espera fuerte. Otamendi busca el choque y el VAR cuando es una jugada gris, no puede intervenir", señaló. En cualquier caso, aseguró que nunca perdió la comunicación con el VAR y que a raíz del partido surgieron una serie de mentiras y rumores sobre su arbitraje, como que estaba "nervioso" por la importancia del encuentro.

Después del partido, Messi clamó contra el arbitraje del ecuatoriano y dijo que Brasil "maneja mucho en la Conmebol". "Bronca con el árbitro porque durante todo el partido los favoreció a ellos, en todas las jugadas y eso te va desquiciando, te va sacando del partido, la jugada de los penales al 'Kun' (Agüero) a Otamendi...", relató el astro argentino en la zona mixta del estadio Mineirao, donde la Albiceleste fue derrotada por los anfitriones por 2-0.

Zambrano se mostró sorprendido por las declaraciones de Messi, pero consideró "chévere" que lo hiciera si lo consideraba oportuno. "Es un jugador que en la cancha se dedica a jugar, nunca tuve mayor problema con él. Por ahí se acercaba en algunas situaciones, el me hablaba bien y yo le hablaba bien. Nunca pensé que iba a hacer declaraciones en la prensa, pero fue una decisión de él", destacó.

Y sentenció que en un partido de esta naturaleza ya sabía que "cualquiera de los dos equipos que perdiera buscaría a un culpable y el hilo más fino es el árbitro".

